黑客入侵梅德韦杰夫Twitter账户 发布辞职假消息

路透莫斯科8月14日 - 黑客周四入侵了俄罗斯总理梅德韦杰夫的Twitter账户，发布了一条辞职假消息。

这条假消息称：“我要辞职。我对政府的行为感到羞愧。对不起。”梅德韦杰夫的办公室迅速确认Twitter账户被黑。

这条消息还使用了普京的小名称：“我一直想告诉你。Vova（普京的小名）！你是错的！”（完）

编译：李富强 发稿：王琛

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