俄罗斯要求Twitter封锁疑似“极端分子”账户

法国周日进行总统大选首轮投票 马克龙和勒庞有望进入最终对决
路透巴黎4月23日 - 法国周日举行总统大选首轮投票，这次竞争激烈的选举对欧洲的未来至关重要，亦因将检验选民对现有政治建制的不满程度而备受关注。
路透莫斯科6月23日 - 俄罗斯通讯监管机构Roskomnadzor负责人Alexander Zharov称，该国周一要求Twitter封锁十几个疑似“极端分子”的账户。
Zharov在与Twitter全球公共政策负责人科林·克伦威尔（Colin Crowell）会谈时提出了上述要求。两人在会谈中商讨了新的互联网规则。
俄塔社在两人会谈后的报导中援引Zharov的话：“此事与这些博客（账户）在何处注册无关……我希望这些账户能被尽快删除。”
上月，Twitter封锁了在俄罗斯的一个与极右翼乌克兰民族主义团体有关的账户，而就在此前几天，俄罗斯监管机构一位官员威胁称，如果Twitter不遵守相关新规，将会被全面关闭。
俄罗斯总理梅德韦杰夫当时否认有任何关闭Twitter的计划。
Twitter发言人Nu Wexler证实，周一确实举行了有关新规的会谈，但称公司不同意在俄罗斯封锁更多账户。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
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路透莫斯科4月21日 - 俄新社周五援引克里姆林宫发言人Dmitry Peskov的言论称，对于俄罗斯正将军事硬件设施和军队运往俄罗斯与朝鲜边境地带的媒体报导，Peskov不予置评。
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