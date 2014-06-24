俄罗斯要求Twitter封锁疑似“极端分子”账户

(本文由路透中文网编译提供)

路透莫斯科6月23日 - 俄罗斯通讯监管机构Roskomnadzor负责人Alexander Zharov称，该国周一要求Twitter封锁十几个疑似“极端分子”的账户。

Zharov在与Twitter全球公共政策负责人科林·克伦威尔（Colin Crowell）会谈时提出了上述要求。两人在会谈中商讨了新的互联网规则。

俄塔社在两人会谈后的报道中援引Zharov的话：“此事与这些博客（账户）在何处注册无关……我希望这些账户能被尽快删除。”

上月，Twitter封锁了在俄罗斯的一个与极右翼乌克兰民族主义团体有关的账户，而就在此前几天，俄罗斯监管机构一位官员威胁称，如果Twitter不遵守相关新规，将会被全面关闭。

俄罗斯总理梅德韦杰夫当时否认有任何关闭Twitter的计划。

Twitter发言人Nu Wexler证实，周一确实举行了有关新规的会谈，但称公司不同意在俄罗斯封锁更多账户。（完）