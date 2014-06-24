俄罗斯要求Twitter封锁疑似“极端分子”账户

《中国重要政经日程》--4月24日-9月3日
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(本文由路透中文网编译提供)
路透莫斯科6月23日 - 俄罗斯通讯监管机构Roskomnadzor负责人Alexander Zharov称，该国周一要求Twitter封锁十几个疑似“极端分子”的账户。
Zharov在与Twitter全球公共政策负责人科林·克伦威尔（Colin Crowell）会谈时提出了上述要求。两人在会谈中商讨了新的互联网规则。
俄塔社在两人会谈后的报道中援引Zharov的话：“此事与这些博客（账户）在何处注册无关……我希望这些账户能被尽快删除。”
上月，Twitter封锁了在俄罗斯的一个与极右翼乌克兰民族主义团体有关的账户，而就在此前几天，俄罗斯监管机构一位官员威胁称，如果Twitter不遵守相关新规，将会被全面关闭。
俄罗斯总理梅德韦杰夫当时否认有任何关闭Twitter的计划。
Twitter发言人Nu Wexler证实，周一确实举行了有关新规的会谈，但称公司不同意在俄罗斯封锁更多账户。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
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路透伦敦4月21日 - 知情人士说，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国共同组成的技术委员会建议，产油国从6月起继续执行减产协议六个月，以消除供应过剩给油价带来的压力。
路透北京4月24日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 4月 4/27 0930 工业经济效益月度报告 3月 -- 中国货物和服务贸易收支 3月 4/28 0930 规模以上文化及相关产业生产经营季度报告 一季度 -- 中国外汇市场交易概况数据 3月 4/30 0900 官方制造业PMI 4月 官方非制造业PMI 4月 5月