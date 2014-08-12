俄将向乌克兰派出救助车队 西方警告不要为入侵创造借口

路透布鲁塞尔/顿涅茨克8月11日 - 俄罗斯总统普京周一表示，将向乌克兰东部派出一支救助车队，尽管西方警告其不得利用人道主义帮助作为入侵的借口。

乌克兰称俄罗斯在边境集结了4.5万兵力，北大西洋公约组织(NATO)认为俄罗斯军事干涉乌克兰东部地区的“可能性很高”。目前乌克兰政府军正在该地区包围亲俄分裂分子。

西方国家认为，普京现在可能派军队进入乌克兰东部，避免反政府武装被击溃，令其脸上无光。

据信成千上万的人因当前的战事而缺乏饮水、电力和医疗救助，但美国总统奥巴马对乌克兰总统表示，如果没有得到乌克兰的同意，俄罗斯的任何干预行为都无法接受且违反国际法。

欧盟执委会主席巴罗索周一与普京通话时直言不讳。“巴罗索警告，不要以人道主义等任何借口在乌克兰采取单边军事行动，”欧盟执委会发表声明称。

克里姆林宫明确表示，俄罗斯确实将向以俄语为主的乌克兰东部提供援助。

“我们已经指出，俄罗斯方面与红十字国际委员会(ICRC)的代表进行合作，将向乌克兰派遣一支救援队，”克里姆林宫发表声明称，但未公布救援队何时启程。

ICRC作出谨慎回应，表示已向俄罗斯和乌克兰官员递交关于提供救援的文件。不过，这家独立机构在声明中强调，它需要各方达成协议并获得安全保证才能开展工作，因为其没有配备武装护卫队。

“在推进之前，先要澄清这项行动的具体细节，”ICRC欧洲和中亚事务主管Laurent Corbaz称。

根据联合国机构的资料，自乌克兰分离主义分子占领东部地区、乌克兰政府开始镇压以来，过去四个月已经有逾1,100人丧生，包括政府军士兵、反叛分子和平民。

**乌克兰寻求国际社会帮助**

乌克兰总统波罗申科(Petro Poroshenko)支持派出救援队，但他明确表示，这项任务必须在ICRC的保护下展开，其中也包括欧盟与俄罗斯的努力。

波罗申科周一与奥巴马通电话时获得了后者的支持。白宫援引奥巴马的话称，俄罗斯任何未获得乌克兰政府同意的介入行动都将是不可接受的，也是违反国际法的。

NATO秘书长拉斯穆森表示，并未出现俄罗斯已从俄乌边境撤军的迹象。他在接受路透采访时说，俄罗斯军事介入的可能性很大。

乌克兰似乎仍在推进其进攻计划，并未因北约所称的俄罗斯在边境集结约2万人兵力，并可能从地面入侵乌克兰而却步。

乌克兰称俄罗斯军队集结规模远不止于此。乌军方发言人Andriy Lysenko在新闻简报会上表示，“截至今日11点，边境地区约有4.5万人的兵力集结。”

他说，在边境集结的兵力配备160辆坦克、1,360辆装甲车、390套火炮系统、多达150个Grad导弹发射器、192架战斗机以及137架攻击型直升机。(完)

(编译 张涛/许娜/王颖；审校 杜明霞/张涛/徐文焰)

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