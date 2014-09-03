普京和波罗申科就乌克兰危机达成基本一致立场--克里姆林宫

英国首相特雷莎·梅要求提前大选 以强化退欧协商立场

路透伦敦4月18日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周二要求在6月8日提前大选，称英国反对党反对她的退欧计划，可能导致退出欧盟谈判存协商立场弱化的风险。