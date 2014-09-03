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时事要闻 | 2014年 9月 3日 星期三 15:04 BJT

普京和波罗申科就乌克兰危机达成基本一致立场--克里姆林宫

路透莫斯科9月3日 - 国际文传电讯社周三援引俄罗斯总统普京发言人Dmitry Peskov的话报导，普京与乌克兰总统波罗申科通了电话，两位领导人就如何解决乌克兰危机基本达成一致。

“针对摆脱严重危机局势而可能采取的方式，两国总统的观点基本一致，”Peskov称。(完)

(编译 郑茵 审校 杜明霞)

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