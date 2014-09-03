克里姆林宫称普京与波罗申科是就采取行动促成和平达成共识

路透莫斯科9月3日 - 克里姆林宫周三表示，俄罗斯总统普京与乌克兰总统波罗申科就采取行动促成乌克兰东部地区和平达成了共识，但莫斯科和基辅之间未达成停火协议，因为俄罗斯不是乌克兰冲突的参与方。

稍早，乌克兰总统波罗申科的媒体办公室发表声明称，波罗申科已与普京达成乌克兰东部顿巴斯(Donbass)地区“永久停火”的协议。

俄罗斯新闻社援引普京发言人Dmitry Peskov的话报导，普京与波罗申科通了电话，两位领导人的确就如何促成乌克兰分离武装分子与乌克兰军方实现停火进行了讨论。但俄罗斯实质上无法达成停火协议，因为不是乌克兰冲突的参与方。（完）

(编译 高琦 审校 杜明霞)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。