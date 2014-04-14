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时事要闻 | 2014年 4月 14日 星期一 17:27 BJT

俄罗斯称乌克兰东部俄语地区应参与宪法起草

路透莫斯科4月14日 - 俄罗斯外交部长拉夫罗夫周一称，乌克兰东部说俄语的地区应该参与起草应进行公投的乌克兰宪法。

拉夫罗夫在会见苏丹外长后的记者会上说道，乌克兰如果分裂并不符合俄罗斯的利益，但俄罗斯希望乌克兰平等对待所有公民。

拉夫罗夫否认乌克兰和美国所说的俄罗斯秘密煽动乌克兰东部动乱，并表示在就美国中央情报局局长JohnBrennan出访基辅的媒体报道寻求解释。（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

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