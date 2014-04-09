《热点透视》俄罗斯若进犯乌克兰 恐将付出不斐经济代价

(本文作者为路透热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Pierre Briancon 编译 张若琪

路透伦敦4月8日 -俄罗斯总统普京想暗中颠覆乌克兰，但或因担心俄得为真的侵犯乌克兰需付出的经济代价而缩手。亲俄示威者占据几个乌克兰东部城市的政府大楼，再度点燃了俄罗斯对乌军事干预的疑虑。乌克兰该地区居民主要是俄语系。对俄罗斯造成的经济代价，将是是否派军前的一大考量。普京可以预期的是，那将遭市场和西方的严惩。

如果俄罗斯强行进入乌克兰，将遭受美国和欧盟的经济制裁。西方因对俄罗斯并入克里米亚反应软弱--只针对有限的个人及企业进行制裁--而遭致批评。但入侵乌克兰的惩罚将严厉得多。乌克兰近来才与欧盟和国际货币基金组织(IMF)达成协议。无论有多依赖俄罗斯的天然气，欧盟成员国(主要是德国)都可能让俄罗斯不好过。它们可能也得承受制裁俄罗斯的代价，那总是两败俱伤。与俄罗斯的贸易和投资可能大幅受创。

光是采取强硬经济还击的可能性，就可能引发相当于制裁效果的市场反应。俄罗斯股市本周已下挫3%，自3月初及克里米亚危机以来累计重跌近7%。卢布看似稳定，但那可能是受俄罗斯央行入市干预，及市场预期还将升息的支撑。

最乐观的估计来看，俄罗斯今年经济顶多是停步不前。第一季资本外逃规模就逾700亿美元，早超过2013年全年已令人难以置信的630亿美元。莫斯科证交所上市的五家最大企业--四家能源集团及金融巨擘Sberbank(SBER.MM)--自1月以来市值总计缩水540亿美元。且由于“市场环境不利”，俄罗斯政府不得不取消本周的标债。

长久以来俄罗斯人似乎和普京间有着这样的默契：以受限的自由来交换让他们享受景气繁荣。现在普京似乎希望能靠对外扩张，而不是国内经济增长，来赢得支持。但那将给俄罗斯带来更多苦难，因此或许让他有所犹豫。(完)

(译文审校 王冠中)

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