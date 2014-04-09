《热点透视》俄罗斯若进犯乌克兰 恐将付出不斐经济代价

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为路透热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Pierre Briancon 编译 张若琪
路透伦敦4月8日 -俄罗斯总统普京想暗中颠覆乌克兰，但或因担心俄得为真的侵犯乌克兰需付出的经济代价而缩手。亲俄示威者占据几个乌克兰东部城市的政府大楼，再度点燃了俄罗斯对乌军事干预的疑虑。乌克兰该地区居民主要是俄语系。对俄罗斯造成的经济代价，将是是否派军前的一大考量。普京可以预期的是，那将遭市场和西方的严惩。
如果俄罗斯强行进入乌克兰，将遭受美国和欧盟的经济制裁。西方因对俄罗斯并入克里米亚反应软弱--只针对有限的个人及企业进行制裁--而遭致批评。但入侵乌克兰的惩罚将严厉得多。乌克兰近来才与欧盟和国际货币基金组织(IMF)达成协议。无论有多依赖俄罗斯的天然气，欧盟成员国(主要是德国)都可能让俄罗斯不好过。它们可能也得承受制裁俄罗斯的代价，那总是两败俱伤。与俄罗斯的贸易和投资可能大幅受创。
光是采取强硬经济还击的可能性，就可能引发相当于制裁效果的市场反应。俄罗斯股市本周已下挫3%，自3月初及克里米亚危机以来累计重跌近7%。卢布看似稳定，但那可能是受俄罗斯央行入市干预，及市场预期还将升息的支撑。
最乐观的估计来看，俄罗斯今年经济顶多是停步不前。第一季资本外逃规模就逾700亿美元，早超过2013年全年已令人难以置信的630亿美元。莫斯科证交所上市的五家最大企业--四家能源集团及金融巨擘Sberbank(SBER.MM)--自1月以来市值总计缩水540亿美元。且由于“市场环境不利”，俄罗斯政府不得不取消本周的标债。
长久以来俄罗斯人似乎和普京间有着这样的默契：以受限的自由来交换让他们享受景气繁荣。现在普京似乎希望能靠对外扩张，而不是国内经济增长，来赢得支持。但那将给俄罗斯带来更多苦难，因此或许让他有所犹豫。(完)
(译文审校 王冠中)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
路透澳洲朗塞斯顿1月21日 - 必和必拓及力拓两大矿业巨擘最新公布的产出报告揭露了令人不安的事实：不论产出增长及缩减成本的幅度有多大，总是敌不过大宗商品价格下滑。
路透澳大利亚郎塞斯顿1月20日- 关于中国经济，现在的重点不是去年第四季增长略超预期，甚至也不是去年经济增长率为24年来最低的事实。