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时事要闻 | 2014年 4月 21日 星期一 17:57 BJT

俄罗斯外长称乌克兰当局“粗暴违背”日内瓦协议

路透莫斯科4月21日 - 俄罗斯外长拉夫罗夫(Sergei Lavrov)周一指责乌克兰当局违背了各方上周在日内瓦达成的、旨在避免冲突扩大的协议。

“尤其是那些基辅的掌权者正在采取行动--他们不但没有履约，而且还粗暴地违背了日内瓦协议，”他称。

拉夫罗夫还在新闻发布会表示，周日在亲俄分离主义分子控制的乌克兰城市爆发的枪战致人死亡，这显示乌克兰当局并不希望控制“极端分子”。(完)

(编译 朱晓军；审校 白云)

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