俄总理称乌克兰欠俄160亿美元--报道

美国研究下一步行动 朝鲜警告“不要惹我们”
路透首尔4月20日 - 美国国务卿蒂勒森(Rex Tillerson)称，美国正在研究针对朝鲜核项目对其施压的方法，而朝鲜国家媒体警告美国当心“超强的先发制人打击”，声称“不要惹我们”。
路透莫斯科3月21日 -俄罗斯当地媒体报导，俄总理梅德韦杰夫和总统普京周五会晤时表示，乌克兰对俄罗斯的欠款总共为160亿美元。
俄罗斯新闻社(RIA)报道，梅德韦杰夫周五表示，由于俄罗斯向乌克兰提供廉价天然气的协议失效，乌克兰应向俄罗斯偿还110亿美元。
梅德韦杰夫称，上述协议规定，俄罗斯向乌克兰提供廉价天然气，以换取租借位于克里米亚塞瓦斯托波尔的海军基地，但该协议“失效”，因此俄罗斯有要求乌克兰付费的合法权利。
此外，他还说最近乌克兰通过俄罗斯购买欧洲债券的形式，从俄罗斯取得30亿美元贷款。而且乌克兰还欠俄罗斯国有企业Gazprom(GAZP.MM)20亿美元。(完)
(编译 杜明霞；审校 张明钧)
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