俄总理称乌克兰欠俄160亿美元--报道

路透莫斯科3月21日 -俄罗斯当地媒体报导，俄总理梅德韦杰夫和总统普京周五会晤时表示，乌克兰对俄罗斯的欠款总共为160亿美元。

俄罗斯新闻社(RIA)报道，梅德韦杰夫周五表示，由于俄罗斯向乌克兰提供廉价天然气的协议失效，乌克兰应向俄罗斯偿还110亿美元。

梅德韦杰夫称，上述协议规定，俄罗斯向乌克兰提供廉价天然气，以换取租借位于克里米亚塞瓦斯托波尔的海军基地，但该协议“失效”，因此俄罗斯有要求乌克兰付费的合法权利。

此外，他还说最近乌克兰通过俄罗斯购买欧洲债券的形式，从俄罗斯取得30亿美元贷款。而且乌克兰还欠俄罗斯国有企业Gazprom(GAZP.MM)20亿美元。(完)

(编译 杜明霞；审校 张明钧)

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