俄扣留四名乌克兰男子 称其涉嫌策划克里米亚炸弹袭击

韩国检方指控前总统朴槿惠及乐天会长辛东彬涉嫌受贿和行贿
路透首尔4月17日 - 韩国检方周一指控前总统朴槿惠及韩国乐天集团会长辛东彬涉嫌受贿和行贿；这是令韩国举国震动的腐败丑闻的最新进展。
路透莫斯科5月30日 - 俄罗斯联邦安全局扣留了四名男子，称他们是乌克兰民族主义组织Right Sector的成员，涉嫌在克里米亚策划炸弹袭击；该组织予以否认。
俄罗斯联邦安全局周五发布声明称，这四人涉嫌参与4月发生在克里米亚的两起纵火袭击。
声明还指出，一个组织涉嫌策划5月初在克里米亚举行的二战纪念仪式上发动两起炸弹袭击，但没有得逞，这些嫌疑人也是该组织的成员，在他们的家中发现了爆炸物和武器。
Right Sector在基辅称，正在确认这些被扣留者是否与该组织有关，并称该组织参与袭击的说法是“公然的谎言”。
“Right Sector遵守乌克兰法律。Right Sector从未策划、没有在策划、也绝不会策划恐怖行为，”Right Sector的新闻秘书Artem Skoropadsky表示。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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