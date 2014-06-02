俄扣留四名乌克兰男子 称其涉嫌策划克里米亚炸弹袭击

****敬告客户：新兴汇市报导5月1日暂停出稿，2日恢复正常****
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(本文由路透中文网编译提供)
路透莫斯科5月30日 - 俄罗斯联邦安全局扣留了四名男子，称他们是乌克兰民族主义组织Right Sector的成员，涉嫌在克里米亚策划炸弹袭击；该组织予以否认。
俄罗斯联邦安全局周五发布声明称，这四人涉嫌参与4月发生在克里米亚的两起纵火袭击。
声明还指出，一个组织涉嫌策划5月初在克里米亚举行的二战纪念仪式上发动两起炸弹袭击，但没有得逞，这些嫌疑人也是该组织的成员，在他们的家中发现了爆炸物和武器。
Right Sector在基辅称，正在确认这些被扣留者是否与该组织有关，并称该组织参与袭击的说法是“公然的谎言”。
“Right Sector遵守乌克兰法律。Right Sector从未策划、没有在策划、也绝不会策划恐怖行为，”Right Sector的新闻秘书Artem Skoropadsky表示。（完）
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* 国会达成协议避免美国政府停摆，提振美元人气 * 投资者谨慎关注朝鲜局势发展 * 流动性较低，因适逢日本黄金周假期 * 市场等待本周的美联储会议和美国就业数据 路透东京5月1日 - 美元在周一亚洲盘抹掉稍早的温和跌幅转为小幅上涨，而稳健的欧洲通胀数据则提振欧元。受假期影响，亚洲市场交投清淡。 亚洲和欧洲几个市场因假日休市。东京市场将因黄金周从周三开始休市三天。很多投资者休假时间更长。 美元指数 涨0.1%报99.144。 美国国会一名高级助理周日称，国会谈判代表已就政府支出计划敲定了一项两党协议，以使联邦政府资金能够维持到9月30日的财年结束之时。 该消息提振美元人气。 周五结束之前，参众两院必须通过该协议，并提交总统特朗普签署，以避免再度发生2013年政府停摆的情况。 “市场很难有大的波动，因为今日很多地方都在放假，而且人们也在等更多消息出炉，”IHS Markit驻东京的首席经济学家Harumi Taguchi说。