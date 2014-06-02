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亚洲 | 2014年 6月 2日 星期一 08:13 BJT

俄扣留四名乌克兰男子 称其涉嫌策划克里米亚炸弹袭击

(本文由路透中文网编译提供)

路透莫斯科5月30日 - 俄罗斯联邦安全局扣留了四名男子，称他们是乌克兰民族主义组织Right Sector的成员，涉嫌在克里米亚策划炸弹袭击；该组织予以否认。

俄罗斯联邦安全局周五发布声明称，这四人涉嫌参与4月发生在克里米亚的两起纵火袭击。

声明还指出，一个组织涉嫌策划5月初在克里米亚举行的二战纪念仪式上发动两起炸弹袭击，但没有得逞，这些嫌疑人也是该组织的成员，在他们的家中发现了爆炸物和武器。

Right Sector在基辅称，正在确认这些被扣留者是否与该组织有关，并称该组织参与袭击的说法是“公然的谎言”。

“Right Sector遵守乌克兰法律。Right Sector从未策划、没有在策划、也绝不会策划恐怖行为，”Right Sector的新闻秘书Artem Skoropadsky表示。（完）
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