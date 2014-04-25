俄罗斯称基辅将因“血腥犯罪”面临司法制裁

中国官媒评论称朝鲜须尊重和遵守联合国决议 不可在错误道路上越走越远
路透北京4月30日 - 人民日报周日刊登”朝鲜半岛需要负责任行动“（钟声）的评论文章称， 朝鲜必须尊重和遵守联合国安理会决议，不可在射导、核试、被制裁，再射导、再核试、再被进一步制裁的错误道路上越走越远。
路透莫斯科4月25日 -俄罗斯外交部长拉夫罗夫周五称，乌克兰过渡政府将因在乌克兰东部的“血腥犯罪”面临司法制裁，并指责美国曲解意在缓和危机的协议。
乌克兰军方周四在乌克兰东部地区杀死了多达五名亲俄分裂者。
“他们（基辅）正在对自己的人民发动战争。这是血腥犯罪。我敢肯定，推动军方这么做的人将付出代价，并面临司法制裁，”拉夫罗夫说道。
他表示，俄罗斯愿意实施乌克兰、俄罗斯、美国和欧盟在日内瓦达成的国际协议，以缓解乌克兰紧张局势，但指责美国曲解该协议。
“俄罗斯将根据在日内瓦达成的妥协方式，坚决致力于缓解冲突……不能有单方面的要求。但美国就提出了这种要求，美国非常善于把事情变得有利于自己。”
美国国务卿克里周四称，因乌克兰危机，美国接近对俄罗斯实施更多制裁。拉夫罗夫指责克里这一言论不可接受。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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