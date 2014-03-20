俄罗斯可能准备进一步进犯乌克兰--乌驻联合国大使

路透日内瓦3月20日 - 乌克兰驻联合国大使Yurii Klymenko周四向联合国外交人士表示，俄罗斯可能正准备进一步军事侵犯乌克兰领土；他是在一场于日内瓦举行的乌克兰人权状况会议上做出上述评论。

Klymenko指出，“有迹象显示俄罗斯政打算从乌克兰东部及南部发起全面军事攻击。”

他的评论受到其他大使的广泛支持，但面临一名俄罗斯外交官员的挑战，该名俄罗斯官员宣读预先准备好的讲稿说明俄罗斯到目前为止行动的合理性。(完)

(编译 张明钧; 审校 王洋)

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