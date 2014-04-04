俄罗斯将输往乌克兰的天然气价格提高80%

* Gazprom新定价为每1,000立方米485美元

* Gazprom称乌克兰天然气债务为22亿美元

* 乌克兰称提价是出于政治目的，拒绝接受

* 白宫批评Gazprom的提价行为

路透莫斯科/基辅4月3日 -俄罗斯周四提高出口乌克兰的天然气价格，这是本周内第二次提价，价格三天内几乎上涨一倍，在克里米亚危机爆发后藉此向频临破产的乌克兰施压。

本次提价由俄罗斯天然气生产商Gazprom(GAZP.MM)宣布，意味着乌克兰将比周一，即第一次提价前多支付80%。

乌克兰总理Arseny Yatseniuk表示，此举无法接受，并警告称俄罗斯可能会限制对乌克兰的天然气供应以加大施压。

Yatseniuk在基辅对路透称，“除了政治原因，俄罗斯没有其他的理由提高对乌克兰的天然气出口价格。”

“我们预计俄罗斯将进一步利用天然气施压，包括限制对乌克兰的天然气供应。”

莫斯科频繁利用能源问题作为政治武器与邻国周旋，欧洲客户担心俄罗斯可能会在这场冷战后最严重的东西方危机中再次切断供应。

“我们反对对乌克兰强制采取这种行动，”白宫发言人卡尼对记者表示。“我们认为应由市场决定能源价格。”

俄罗斯最大的天然气公司Gazprom(GAZP.MM)主管Alexei Miller对总理梅德韦杰夫表示，涨价是由于要对天然气征收出口关税。

“从4月开始燃气价格自动上涨，”Miller说。

这次涨价后将达到485美元/千立方米。两天前Gazprom刚刚宣布，欠账促使其将天然气价格由之前的268.5/千立方米涨至385.5/千立方米，涨幅高达44%。这样的价格远高于欧盟消费者支付的均价。

乌克兰50%的天然气需求都来自俄罗斯。乌克兰很快就会根据一项新的贷款计划从国际货币基金组织(IMF)获得金援，但其仍面临巨额债务，且经济混乱。

周四，Gazprom还表示，乌克兰必须提高天然气储备水平，以确保向欧洲的稳定输送。

据乌克兰能源部，该国天然气储备为72亿立方米。乌克兰需要120-140亿立方米的储备才能确保冬季向欧洲的稳定输送。(完)

(编译 张荻/李爽 审校 徐文焰/侯向明)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。