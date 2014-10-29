俄罗斯-乌克兰供气谈判取得突破机率50%--欧盟能源执委

路透柏林10月29日 - 欧盟执委会能源执委厄廷格指出，俄罗斯与乌克兰周三举行的天然气供应谈判，取得突破的机率为50%。

厄廷格向德国ZDF电视表示，三方谈判目前为止已取得许多成果，但当问及获得突破的机率时，他答道：“50%。”

俄罗斯6月中切断对乌克兰的输气，加剧与欧洲方面的紧张关系。

由欧盟执委会斡旋的天然气供给谈判上周结束，未达成协议。

谈判破裂关键在于，乌克兰无法向俄罗斯保证，能够解决欠款以及为未来供应提供预付款。

“我们需要为新的供气预付款找出财源，”厄廷格指出，并表示，乌克兰向俄罗斯天然气工业股份公司(Gazprom)(GAZP.MM)支付的协议预付价格--385美元/千立方米--是合理水准。(完)

(编译 蔡美珍；审校 于春红)

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