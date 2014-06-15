俄乌未能在谈判中解决天然气争端--Gazprom发言人

美元兑欧元上涨 焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透莫斯科6月16日 - 俄罗斯天然气生产商Gazprom(GAZP.MM)发言人Sergei Kupriyanov周一表示，俄罗斯与乌克兰未能在谈判中解决天然气定价争端；Gazprom依然坚持要求乌克兰在周一0600GMT的最终期限前支付19.5亿美元的天然气款。
发言人还称，如果俄方未能收到天然气款，则将转为采取预付系统，这意味着俄方可能将切断对乌克兰的天然气供应。若真如此，则可能影响俄罗斯对欧洲其他国家的天然气供应。(完)
(编译 许娜；审校 于春红)
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法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避险买需可能增强。
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。