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国际财经 | 2014年 6月 16日 星期一 07:33 BJT

俄乌未能在谈判中解决天然气争端--Gazprom发言人

路透莫斯科6月16日 - 俄罗斯天然气生产商Gazprom(GAZP.MM)发言人Sergei Kupriyanov周一表示，俄罗斯与乌克兰未能在谈判中解决天然气定价争端；Gazprom依然坚持要求乌克兰在周一0600GMT的最终期限前支付19.5亿美元的天然气款。

发言人还称，如果俄方未能收到天然气款，则将转为采取预付系统，这意味着俄方可能将切断对乌克兰的天然气供应。若真如此，则可能影响俄罗斯对欧洲其他国家的天然气供应。(完)

(编译 许娜；审校 于春红)

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