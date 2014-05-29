俄乌天然气争端太过棘手 难以迅速解决--欧盟能源执委

专访：韩国反对党顾问称重新协商对美自贸协定不会妨碍两国间贸易
路透首尔4月19日 - 韩国总统大选居于领先地位候选人的顾问周三表示，他预期与美国重新协商自由贸易协定将不会损及两国之间的贸易关系。
路透布鲁塞尔5月28日 - 欧盟能源执委Guenther Oettinger周三表示，在乌克兰与俄罗斯天然气价格争端方面，一些问题太过棘手，很难在6月1日期限前解决，需要国际社会进行调停。
俄罗斯国企Gazprom(GAZP.MM)称，乌克兰拖欠数十亿美元的天然气费用未付。Oettinger参加了乌克兰和俄罗斯就此问题举行的三方会谈。
Gazprom此前表示，如果在6月2日前还未收到6月天然气供应的预付款，则将停止向乌克兰供气。该公司周三称，截止6月7日，乌克兰的天然气欠款将升至约52亿美元。
“我们需要达成一个公平的价格，而且要在未来几天内达成。会谈中还将讨论另一个更大的问题，但不太可能在6月1日前解决，”Oettinger在布鲁塞尔向记者称。
乌克兰坚持天然气价格为每千立方米268.50美元，而俄罗斯要求为485美元。
俄罗斯、乌克兰和欧盟执委会于本周初开始举行三方会谈。Oettinger在这轮会谈中表示，乌俄两国将研究他的建议，即乌克兰在周四前向俄罗斯支付20亿美元，之后在6月7日前再支付5亿美元。(完)
(编译 许娜；审校 郑茵)
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