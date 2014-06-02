乌克兰告知俄罗斯已支付部分天然气帐款 为后续谈判铺路

美国总统特朗普签署行政令 在需求低迷之际扩大海上油气钻探
路透华盛顿4月28日 - 美国总统特朗普周五签署一项行政令，将海上石油和天然气钻探活动扩大至此前一直禁止钻探的区域；此举意味着美国国内油气产量将提高，但由于对海上开采的需求疲弱，此举可能达不到预想效果。
路透柏林5月30日 - 欧盟调停人Guenther Oettinger周五表示，乌克兰当日告知俄罗斯，支付部分天然气帐单的7.86亿美元已经送往莫斯科，为周一后续谈判铺路。
俄罗斯称，乌克兰的天然气帐单累计至下周可能超过50亿美元，乌克兰支付部分款项也避免了俄罗斯立即断供的威胁。
乌克兰表示，其已在周五午后通过纽约一家银行将资金从基辅送交给莫斯科，俄罗斯能源部长Alexander Novak对此表示欢迎，但称俄罗斯会等这笔款项抵达莫斯科再说。
周五在柏林举开长达三小时的三方会议之后，Oettinger表示，“我们还没有达成协议，但已经有了一些重要进展，看来可以达成一整套协议。”
“钱已经从基辅转到一家美国的银行，然后从纽约送到莫斯科...”Oettinger说道，他称藉道纽约付款的原因在于能源帐单是以美元结算。
“若钱能够按计划在周一抵达莫斯科的Gazprom帐户，双方称他们将在周一布鲁塞尔时间下午两点继续谈判。”他补充道，他并称谈判重点将会放在配套协议，将支付款项与乌克兰所希望的市场价格进行连结。
欧盟过去两周在柏林协调了三次会谈，此前莫斯科方面威胁，若不在6月2日预付6月供气款项，将停止供应。
不过在Oettinger全力促成乌克兰支付部分帐款后，情势升高的危险在周五消退。德国也试图说服Gazprom以符合市场行情的价格出售天然气给乌克兰。”(完)
(编译 张明钧; 审校 郑茵)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透华盛顿4月28日 - 美国总统特朗普周五签署一项行政令，将海上石油和天然气钻探活动扩大至此前一直禁止钻探的区域；此举意味着美国国内油气产量将提高，但由于对海上开采的需求疲弱，此举可能达不到预想效果。
路透伦敦4月29日 - 日本首相安倍晋三呼吁英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)确保企业平稳度过英国脱离欧盟的过程，避免企业监管规定出现一夜之间改变的“断崖式坠落”(cliff edge)局面。
路透伦敦4月28日 - 因对美国税改计划心存疑虑，而且股市大涨后估值昂贵，欧洲基金经理4月对北美股票态度谨慎，而选举日程繁忙亦降低欧元区资产的魅力。