乌克兰告知俄罗斯已支付部分天然气帐款 为后续谈判铺路

路透柏林5月30日 - 欧盟调停人Guenther Oettinger周五表示，乌克兰当日告知俄罗斯，支付部分天然气帐单的7.86亿美元已经送往莫斯科，为周一后续谈判铺路。

俄罗斯称，乌克兰的天然气帐单累计至下周可能超过50亿美元，乌克兰支付部分款项也避免了俄罗斯立即断供的威胁。

乌克兰表示，其已在周五午后通过纽约一家银行将资金从基辅送交给莫斯科，俄罗斯能源部长Alexander Novak对此表示欢迎，但称俄罗斯会等这笔款项抵达莫斯科再说。

周五在柏林举开长达三小时的三方会议之后，Oettinger表示，“我们还没有达成协议，但已经有了一些重要进展，看来可以达成一整套协议。”

“钱已经从基辅转到一家美国的银行，然后从纽约送到莫斯科...”Oettinger说道，他称藉道纽约付款的原因在于能源帐单是以美元结算。

“若钱能够按计划在周一抵达莫斯科的Gazprom帐户，双方称他们将在周一布鲁塞尔时间下午两点继续谈判。”他补充道，他并称谈判重点将会放在配套协议，将支付款项与乌克兰所希望的市场价格进行连结。

欧盟过去两周在柏林协调了三次会谈，此前莫斯科方面威胁，若不在6月2日预付6月供气款项，将停止供应。

不过在Oettinger全力促成乌克兰支付部分帐款后，情势升高的危险在周五消退。德国也试图说服Gazprom以符合市场行情的价格出售天然气给乌克兰。”(完)

(编译 张明钧; 审校 郑茵)

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