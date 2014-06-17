俄罗斯切断对乌克兰天然气供应 乌方下令加强边境安全

路透基辅/俄罗斯高尔基市6月16日 - 俄罗斯周一切断对乌克兰的天然气输送，双方在天然气欠款问题上各执己见，可能导致对欧洲其它地区的供应中断，俄乌两国之间重建和平的希望也将受挫。

周末亲俄反政府武装击落一架政府军运输机，导致49人丧生。随后乌克兰新总统波罗申科命令政府军重新全面控制与俄接壤的边境地区，称这样做或可为日后协商铺路。

几周来两国天然气供应谈判争执不断，俄方要求乌克兰在周一上午的截止期限前支付此前购气的19.5亿美元费用。俄方表示，乌克兰现在已经错过期限，不预先付款就不会供气。

同时莫斯科坚持要求，乌克兰必须保证途径该国的俄罗斯对欧盟客户输气管线顺畅，并指出乌克兰有可能从中偷气。

乌克兰和俄罗斯都指责对方要为天然气价格谈判失败负责，并拒绝放弃既有立场：俄罗斯提供价格折扣，乌克兰不将此当作政治操纵的工具。

这些会谈与俄乌之间发生自苏联解体以来最严重的危机有着紧密联系。

有西方国家撑腰的乌克兰新总统波罗申科周一称，他希望军队能在本周内重新获得对与俄罗斯接壤的边境的全面控制。之后将会宣布停火，并努力制定和平计划。

“一旦边境安全了，就会立即宣布停火，”波罗申科对他的安全高级官员们说。“在边境还开放的情况下宣布停火是不负责的行为。”

他的言论突显了他对俄罗斯向叛军输送坦克、枪支和援兵以示支援的担心。对缓解乌俄紧张对峙的期望，早在天然气谈判破裂前就因一系列事件受到打击：乌方有架军机在乌东部边境附近被击落，俄罗斯驻乌大使馆遭到袭击，北约谴责俄罗斯向乌叛军提供武器。

所有这些因素打击俄罗斯金融市场在周一挫跌，但扶助欧洲市场的油价和天然气价格上涨。

俄罗斯国有天然气巨擘Gazprom (GAZP.MM) 执行长Alexei Miller在一记者会上表示，现在基辅想要恢复天然气供应，仅仅偿还部分欠费已经不够了。只有一次性还清近45亿美元的所有欠费，并且提前支付一个月的费用后才能恢复供气。

乌克兰总理亚采纽克指责俄罗斯故意想给今年冬季乌克兰的供气找麻烦，阻碍协议达成。

Gazprom的一位消息人士称，收费截止日过后，就立刻减少了对乌的供气。乌克兰能源部长Yuri Prodan则称，乌国完全没有收到供气。

乌克兰至少有120亿平方米的天然气库存，足以满足欧盟国家夏季的需求。

长期减少供气将会影响欧盟消费者，他们的天然气需求约有三分之一靠俄罗斯满足，其中约有一半是通过乌克兰境内的管道输送。之前由于价格争端，乌俄在2006年和2009年打起“天然气之战”，俄罗斯还指责乌克兰偷走了本该输往其它欧洲国家的天然气。

Gazprom执行长Miller称，俄将会向乌提供足以满足欧盟国家需求的天然气，但他暗示，基辅可能私自拿走了其中一部分给自己用，这其中的短缺可是莫斯科不愿意去弥补的。

欧盟执委会能源执委Guenther Oettinger在维也纳表示，欧盟国家应该要提高天然气储备，否则冬天会遇到供气问题。他敦促俄罗斯重新考虑一项折中方案，并希望双方官员在休暑假前进行新的谈判。

但乌俄双方均向斯德哥尔摩的国际商业仲裁法庭提起上诉，力争自己的那份利益，这种情况下双方似乎无望很快达成协议。

谈判破裂后，俄罗斯股市挫跌。俄股以美元计价的RTS指数.IRTS挫跌1.25%，以卢布计价的MICEX指数下跌0.48%。布兰特原油期货则上扬约0.5美元，接近每桶113美元。(完)

(编译 郑茵/白云; 审校 许娜/孙茉莉)

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