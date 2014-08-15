俄乌及欧盟首脑将就天然气供应及贸易争端举行会谈

调查：印度央行未来18个月料维持利率不变
路透4月20日 - 路透调查显示，印度央行2月对货币政策的立场转为中立后，尽管已引发通胀可能大幅上升的忧虑，但央行仍料维持利率不变直到明年较晚的时候。
路透布鲁塞尔8月14日 - 欧盟周四称，俄罗斯、乌克兰和欧盟首脑已同意举行会谈，商讨天然气争端和欧盟-乌克兰自由贸易协议；与此同时努力稳定乌克兰安全形势。
一名欧盟执委会消息人士称，俄罗斯总统普京、乌克兰总统波罗申科和欧盟(EU)执委会主席巴罗索料面对面进行会谈，不过时间地点尚不清楚。
有关争端的商讨上升到总统层面，似乎为缓和乌克兰局势带来了希望。乌克兰危机导致俄罗斯与西方国家的关系一落千丈。
欧盟执委会在一份声明中称，巴罗索周四与普京通话，就缓解乌克兰危机的方式进行了讨论。
“俄罗斯总统、乌克兰总统和欧盟执委会主席同意举行磋商，讨论执行(欧盟-乌克兰)联合协议(Association Agreement)相关问题，以及天然气供应事宜；与此同时努力稳定政治和安全局势。”
“上述讨论达成的具体协议，将通过适当的外交途径进一步讨论，”欧盟执委会称。
截至目前，乌克兰的天然气供应中断尚未影响欧盟消费者，不过俄罗斯向欧盟输送的天然气有一半要途径乌克兰。欧盟约三分之一的能源依赖从俄罗斯进口。(完)
(编译 王丽鑫；审校 徐文焰)
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