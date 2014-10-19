俄乌就燃气供应达成初步协议 但付账恐需国际援助

路透基辅10月18日 - 乌克兰总统波罗申科周六表示，乌克兰和俄罗斯两国领导人已就今年冬季燃气供应价格达成初步协议，但乌克兰可能需要国际援助才能支付账单。

波罗申科周五与俄罗斯总统普京在米兰会面，讨论了乌克兰东部地区的冲突问题。

俄罗斯因持续两年多的供气价格之争，在6月中切断对乌克兰燃气供应。俄罗斯表示，乌克兰必须支付此前供气的大量欠债，才会恢复供应。

“我们达成了协议，”波罗申科在接受乌克兰电视频道专访时表示。“3月31日以前的价格定在385美元。”

波罗申科称，国有能源公司Naftogaz资金不足，难以支付俄罗斯供气金额，部分原因在于亲俄独立分子控制的顿涅茨克和卢甘斯克地区消费者欠费。

“我们必须想办法解决Naftogaz购买燃气的资金缺口，”波罗申科称。“我们有几个选择，其中包括国际货币基金组织(IMF)。”

他表示，IMF工作组定于11月中抵达基辅，讨论调整对乌克兰的贷款计划。波罗申科称，下一轮燃气供应谈判可能在10月21日于布鲁塞尔举行。(完)

(编译 李爽 审校 王兴亚)

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