俄乌天然气会谈无果再待下周 俄方质疑乌克兰付款能力

路透布鲁塞尔10月21日 - 俄罗斯与乌克兰周二在由欧盟居中斡旋的会议中，未能就即将到来的冬季天然气供应达成协议，但双方同意在一周之内再度于布鲁塞尔会面，希望解决关于乌克兰付款能力的问题。

经过一天的会谈，欧盟能源执委厄廷格(Guenther Oettinger)在记者会上表示，三方同意乌克兰对俄罗斯天然气工业股份公司(Gazprom) (GAZP.MM)支付的价格为每千立方米385美元，只要乌克兰在天然气输送前支付即可。

但俄罗斯能源部长诺瓦克(Alexander Novak)表示，对于乌克兰如何筹款对俄罗斯支付能源费用，俄方仍然没有把握。乌克兰稍早要求欧盟再提供20亿欧元(25.5亿美元)信贷。

相比邻国俄罗斯，仰赖西方援助的乌克兰处于弱势地位，但俄罗斯为何希望进一步确认费用来源也不得而知。俄乌已经达成协议，只有预先支付款项才会供应天然气。

两国政府正就天然气债务的争议在国际法庭上交锋，但厄廷格指出，乌克兰同意在今年分两部份付清31亿美元款项，希望有助于在冬季恢复天然气输送。

许多同样依赖俄罗斯天然气供应的欧盟成员国，也因乌克兰问题而与俄罗斯陷入贸易僵局，这些国家担心如果这个问题没解决，他们的供应也将受阻。

“我们朝可能的解决方案又迈进了一步，接近就重大的要点达成协议。还有其他问题待解决，例如资金缺口，”厄廷格在周二的会谈后表示。

“下一次的会议将于下周三在布鲁塞尔进行，我们希望这是最终的三方会谈，但愿能达成决议，各方都能签字。”(完)

(编译 陈宗琦；审校 朱晓军)

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