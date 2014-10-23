俄罗斯称乌克兰一周内应能找到支付天然气供应的资金

美国总统特朗普签署行政令 在需求低迷之际扩大海上油气钻探
路透华盛顿4月28日 - 美国总统特朗普周五签署一项行政令，将海上石油和天然气钻探活动扩大至此前一直禁止钻探的区域；此举意味着美国国内油气产量将提高，但由于对海上开采的需求疲弱，此举可能达不到预想效果。
路透莫斯科10月22日 - 俄罗斯能源部长诺瓦克(Alexander Novak)周三表示，乌克兰应能在一周内找到支付俄罗斯天然气供应的办法，暗示一旦俄获得乌克兰的财务担保，僵局将可望结束。
俄乌间最新一轮天然气谈判周二晚间在布鲁塞尔结束，但双方争议未达成协议；俄罗斯正是因此争端而在6月中切断对乌克兰的供气，也有可能损害到输往欧盟的供应。
但尽管诺瓦克称他乐观看待10月29日的新谈判，但乌克兰总理亚采纽克表示，他对增进与俄罗斯的联系感到怀疑，强调两国间更广泛的政治冲突阻碍了达成协议的努力。
俄罗斯周二加大对乌克兰的压力，要求乌克兰确定如何找出支付俄罗斯的资金。乌克兰目前依靠西方的帮助。稍早乌克兰要求欧盟再提供20亿欧元的信贷。
诺瓦克在莫斯科一场能源会议告诉记者，双方原本几乎达成协议，但谈判因“另一议题”受挫，所谓另一议题即“乌克兰从哪取得预付11月和12月供气款项的资金”。
“如果乌克兰有那个钱，那文件就可以签下了。如果没有，那么我们就等着。”
俄罗斯天然气出口商Gazprom (GAZP.MM)发言人Sergei Kupriyanov告诉路透，一旦乌克兰获得金融援助，俄将重启对乌克兰的供气。(完)
(编译 张若琪 审校 徐文焰)
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