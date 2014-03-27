俄罗斯供应乌克兰的天然气价格4月起料大幅调涨79%

白俄罗斯财长称该国可能发售最多5亿美元的人民币计价债券
路透莫斯科4月21日 - 白俄罗斯财政部长阿马林(Vladimir Amarin)周五在明斯克对记者表示，白俄罗斯今年可能在中国市场发售最多5亿美元的人民币计价债券。
路透基辅3月27日 - 乌克兰总理ArsenyYatseniuk周四表示，乌克兰所使用的俄罗斯天然气价格从4月1日起将调涨79%，至480美元/千立方米。
Yatseniuk在国会表示，这项涨价措施是将乌克兰进一步推向经济危机的因素之一。
“乌克兰正濒临经济及金融破产边缘，”Yatseniuk称。
他表示，2014年通胀率将在12-14%，除非立法通过，支持IMF提议的稳定经济撙节措施，否则国内生产总值(GDP)可能下滑10%，乌克兰可能违约。(完)
(编译 蔡美珍；审校 白云/张明钧)
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