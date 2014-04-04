俄罗斯输往乌克兰的天然气提价80%

俄罗斯周四提高出口乌克兰的天然气价格，这是本周内第二次提价，价格三天内几乎上涨一倍，在克里米亚危机爆发后藉此向乌克兰施压。本次提价由俄罗斯天然气生产商Gazprom宣布，意味着乌克兰将比周一，即第一次提价前多支付80%。莫斯科常常利用能源问题作为政治武器与邻国周旋，欧洲天然气进口国担心俄罗斯可能再次切断供应。图为乌克兰境内的一处天然气管道网的汇集点。路透