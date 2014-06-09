俄罗斯、乌克兰和欧盟周一将继续就天然气价格争端举行会谈

大众汽车第一季营业利润跳增 主因大众品牌战绩明显好转
路透法兰克福4月18日 - 德国大众汽车(Volkswagen)公布第一季营业利润跳增28%，受助于其核心大众品牌获利恢复增长。大众一直在竭力摆脱排放丑闻带来的影响。
路透布鲁塞尔6月8日 - 欧盟执委会周日表示，乌克兰、俄罗斯和欧盟执委会官员周一晚间将在布鲁塞尔举行会议，继续谈判如何解决天然气价格争端。
这次三方会谈是由欧盟执委会发起的，安排在周一1700GMT时开始，欧盟能源执委Guenther Oettinger、俄罗斯能源部长Alexander Novak和乌克兰能源部长Yuri Prodan将出席会议。
“上周就解决问题举行过双边磋商的Gazprom执行长Alexei Miller和Naftogaz执行长Andriy Kobolev也将参加会谈，”欧盟执委会发言人Sabine Berger说。
俄罗斯威胁乌克兰称，如果不能在6月10日之前付清天然气费用，就将切断对乌的天燃气供应。(完)
(编译 白云; 审校 王兴亚)
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