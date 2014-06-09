俄罗斯、乌克兰和欧盟周一将继续就天然气价格争端举行会谈

路透布鲁塞尔6月8日 - 欧盟执委会周日表示，乌克兰、俄罗斯和欧盟执委会官员周一晚间将在布鲁塞尔举行会议，继续谈判如何解决天然气价格争端。

这次三方会谈是由欧盟执委会发起的，安排在周一1700GMT时开始，欧盟能源执委Guenther Oettinger、俄罗斯能源部长Alexander Novak和乌克兰能源部长Yuri Prodan将出席会议。

“上周就解决问题举行过双边磋商的Gazprom执行长Alexei Miller和Naftogaz执行长Andriy Kobolev也将参加会谈，”欧盟执委会发言人Sabine Berger说。

俄罗斯威胁乌克兰称，如果不能在6月10日之前付清天然气费用，就将切断对乌的天燃气供应。(完)

(编译 白云; 审校 王兴亚)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。