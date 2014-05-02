俄罗斯称乌克兰粉碎维系日内瓦合约的希望--报导

路透莫斯科5月2日 -俄罗斯新闻机构报导指出，俄罗斯总统普京的发言人周五表示，基辅当局对乌克兰东南部发动惩罚性的军事行动，摧毁了维系日内瓦合约最后一丝希望。

报导引述发言人DmitryPeskov谈话指出，普京已经派代表到该地区协商释放欧洲安全与合作组织(OSCE)观察员，但自惩罚性攻击行动展开后，克里姆林宫就无法连系上协商代表。(完)

(编译 张明钧; 审校 蔡美珍)

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