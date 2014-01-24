戈尔巴乔夫呼吁俄美出面协助结束乌克兰危机

(本文由路透中文网编译提供)

路透莫斯科1月23日 - 前苏联领导人戈尔巴乔夫呼吁俄罗斯和美国总统出面调停结束乌克兰的暴力示威活动，并称乌克兰可能面临一场“灾难”。

在乌克兰反政府示威者与防暴警察本周在基铺的最新冲突中，至少已有三人死亡。乌克兰总统亚努科维奇周四呼吁国会召开紧急会议，商讨当前的危机。

现年82岁的戈尔巴乔夫呼吁俄罗斯总统普京和美国总统奥巴马协助乌克兰和平解决冲突。

“没有帮助，没有我们两国国家当局代表的合作，（乌克兰的）局势可能会演变成灾难，”戈尔巴乔夫在其基金会网站发表公开信称。

“我希望你们抓住机会，采取果断措施，帮助乌克兰重回和平发展之路。我真的相信你们，”他说。“（乌克兰）敌对双方应当坐在谈判桌上。”

戈尔巴乔夫关于乌克兰敌对双方进一步谈判的呼吁，与德国总理默克尔等一些现任领导人的看法相同。默克尔周四对乌克兰当局镇压示威者表示愤怒，称必须以缓解局势和对话为重点。（完）