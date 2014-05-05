俄停止通过管道向乌克兰和匈牙利供应柴油

路透莫斯科5月5日 -俄罗斯石油管道巨头Transneft(TRNF_p.MM)发言人周一对路透表示,该公司上个月停止通过一管道向乌克兰和匈牙利供应柴油，因管道的所有权存在不确定性。

该公司发言人Igor Dyomin称，Transneft在4月25日乌克兰一法院听证会前，封存了该管道。

此次诉讼中乌克兰检察官办公室主张对该管道的所有权，但Dyomin表示管道归属仍存在不确定性，因原告还有20日的时间可以上诉。

他表示此次法院判决后，乌克兰能源部要求就“解决所有涉及管道运营的问题”进行磋商，并称Transneft希望在本周能举行会议。(完)

(编译 王洋; 审校 张涛)

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