俄罗斯谴责乌克兰“无法无天” 乌克兰予以否认

路透莫斯科3月10日 - 俄罗斯外交部周一称，发生在乌克兰东部的违法行为骇人听闻，并指责极右翼的准军事组织Right Sector与乌克兰新政府“密谋行动”。

乌克兰否认这一指责，并称俄罗斯所说的东部地区违法行为不实。

俄罗斯还指责西方国家对发生在那里的针对俄罗斯人的暴力和扣留保持缄默。

俄罗斯外交部发布声明称，蒙面者3月8日在乌克兰东部城市哈尔科夫向和平示威者开火，导致一些人受伤。

声明还指出，七名俄罗斯记者在乌克兰东部城市第聂伯罗彼得罗夫斯克被扣留，暗示乌克兰新领导人及其西方同盟不尊重新闻自由。

“西方国家、人权组织和外国媒体的可耻缄默让人震惊。他们的客观性和民主承诺哪儿去了？”

乌克兰外交部发布了长篇声明进行反驳，对俄罗斯的声明表示“吃惊”。乌克兰外交部否认哈尔科夫有人开火并有示威者受伤，并称没有确切消息表明俄罗斯记者被扣留。

“很遗憾，俄罗斯外交部在这种情况下不行使其外交政策使命并确保俄罗斯遵守国际义务，反倒开始系统性造谣。”乌克兰外交部称。（完）

编译：李富强 发稿：王琛

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