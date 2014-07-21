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时事要闻 | 2014年 7月 22日 星期二 07:46 BJT

俄罗斯对乌克兰提出反控 称乌国战机出现在马航客机旁

路透莫斯科7月21日 - 俄罗斯国防部周一对乌克兰提出反控，先前各方指责亲俄罗斯的分离主义份子该为马来西亚航空客机在乌克兰东部坠毁负责，而俄国国防部称当时有多架乌克兰军机在马航客机附近飞行。

关于俄国供应分离主义份子SA-11山毛榉地对空飞弹系统的指控，俄国国防部同时提出反驳，并称其未供应任何其他武器。

俄罗斯国防部指出，在马航客机航线并未侦测到有飞弹发射，如果美国有相关卫星照片，要求美国提供分享。(完)

(编译 张明钧; 审校 龚芳)

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