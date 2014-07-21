俄罗斯对乌克兰提出反控 称乌国战机出现在马航客机旁

法国选民怀疑两位候选人都无力解决失业和安全两大议题--民调
路透巴黎4月30日 - 周日公布的民调发现，在距离法国总统大选决胜轮投票只有一周之际，很多选民怀疑这两位候选人都不能解决长期性失业和安全问题。
路透莫斯科7月21日 - 俄罗斯国防部周一对乌克兰提出反控，先前各方指责亲俄罗斯的分离主义份子该为马来西亚航空客机在乌克兰东部坠毁负责，而俄国国防部称当时有多架乌克兰军机在马航客机附近飞行。
关于俄国供应分离主义份子SA-11山毛榉地对空飞弹系统的指控，俄国国防部同时提出反驳，并称其未供应任何其他武器。
俄罗斯国防部指出，在马航客机航线并未侦测到有飞弹发射，如果美国有相关卫星照片，要求美国提供分享。(完)
(编译 张明钧; 审校 龚芳)
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路透首尔4月30日 - 韩国表示，美国已重申将负担部署萨德反导系统的费用。而在几天前，美国总统特朗普曾说韩国应该为这套10亿美元、用于防备朝鲜威胁的系统买单。
、 - 路透华盛顿4月30日 - 美国总统特朗普表示，中国可能非法侵入过民主党官员的电子邮件以干预2016年总统选举。这与美国情报机构官员的观点相反，后者称是俄罗斯当局策划了这类黑客攻击。