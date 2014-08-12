俄罗斯装载救援物资的车队向乌克兰进发--塔斯社

路透莫斯科8月12日 - 据俄罗斯塔斯社报导，一个由280辆卡车组成的俄罗斯车队周二上午向乌克兰出发，车上装载着人道主义救援物品。

Business FM电台引述普京总统的发言人Dmitry Peskov称，“都与乌克兰协商好了。”

美国周一警告称，如果没有基辅的同意，俄罗斯在乌克兰的任何干涉行为都是“不能接受的”，并且违反了国际法。(完)

(编译 李春喜; 审校 李婷仪)

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