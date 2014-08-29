乌克兰总统指责俄罗斯士兵入境支持叛军 紧张局势骤然升级

2014年8月28日在乌克兰Rostov地区的Krasnodarovka村子附近拍到的装甲车和军用卡车。路透一名记者周四看到一队装甲车从乌克兰境内开到俄罗斯境内，其中一辆车遭到外表遭毁坏。所有车辆上没有正常的军事标识。 REUTERS/Maria Tsvetkova

路透基辅8月28日 - 乌克兰总统周四表示，俄罗斯军队已经进入乌国境内，对占领一沿海重镇的亲俄叛军提供支持，使得已持续五个月的内战骤然升级。

总统波罗申科在安全首脑会议上说，形势“异常艰困...但可控制”，此前俄罗斯支持的叛军占领了乌克兰东南部城镇Novoazovsk。

稍早波罗申科表示，他已经取消了对土耳其的访问，因为乌国东部顿涅茨克地区“形势急剧恶化，俄罗斯军队实际上已被带入乌克兰”。

俄罗斯国防部再次否认俄国士兵在乌克兰境内活动，使用的措词令人想起冷战时期。

“我们已经注意到传出的这份‘不实’情报，发布此情报的海外人士及其在俄罗斯的少数拥护者注定要失望，”俄罗斯国防部官员Igor Konashenkov向国际文传电讯社称。“该情报与现实状况毫无关系。”

然而，持怀疑态度的西方政府对俄罗斯的否认似正失去耐心。

英国首相卡梅伦谈及普京与波罗申科两天前的会谈时称，“对明斯克谈判的投入就是不足，且俄罗斯的坦克持续越境进入乌克兰。这样的行动必须立即停止。”

波兰外长表示，俄罗斯的“侵略”数十年来已对欧洲造成最严重的安全危机。两名北约组织高官称，过去两周以来，俄罗斯显然提高在乌克兰的“军事干预程度”。

“我们估计目前在乌克兰境内活动的俄罗斯军队远超1,000人，”北约危机管理中心负责人、荷兰准将Nico Tak称。“他们正为分离分子提供者支持且与他们并肩作战”

普京的两名人权顾问表示，单单在8月13日的一场战斗中，就有100多名俄罗斯军人在乌克兰丧生；其中一位頽问称，她认为俄罗斯的行动就是侵略。

全球股市受危机恶化消息影响下挫；这场政治危机已导致美国和欧盟对俄罗斯实施制裁，进而激发俄罗斯和NATO展开军演，引发自1991年苏联解体以来东西方最严重的对峙局面。

美国国务院发言人普萨基(Jen Psaki)表示，美国正在考虑一系列选项，以回应俄罗斯入侵乌克兰东部地区，并且相信制裁是“最有效的工具。”

德国总理默克尔称，周日的欧盟峰会将讨论进一步制裁的可能。

**新战场**

本来乌克兰军队似乎已占据上风、把分离份子包围在他们的主阵地顿涅茨克和卢甘斯克之内，但本周叛军取得进展，辟出新的前线。

乌克兰总统一名发言人在Twitter上表示，波罗申科传达给安全主官的中心理念是，“我们有能力保卫自己，最重要的是不要恐慌。“

国防和安全委员会表示，将从今年秋季开始重新启动义务兵役制度，但被征召的士兵不会在战区服役。

该委员会稍早时表示，临近亚速海的Novoazovsk及乌克兰东南部的其他地区已被俄罗斯军队控制，俄罗斯军队和分离份子的反攻行动仍在继续。

该机构称，乌克兰政府军为保存实力已撤出Novoazovsk，目前正在加强守卫该地区以西的马里乌波尔(Mariupol)港口。一位叛军领导人称该港口是他们下一个目标。

“今天我们抵达亚速海的海滨，我们将继续进一步解放暂时被乌克兰当局占领的土地，”分离主义分子自行成立的顿涅茨克人民共和国总理Alexander Zakharchenko在采访中对路透表示。

他表示，约有3,000名俄罗斯志愿者在叛军队伍中效力。

乌克兰总理亚采纽克(Arseny Yatseniuk)向美国、欧盟和七国集团(G7)呼吁，要求“冻结俄罗斯的资产和金融，直至其撤回武装部队、设备和间谍”。

乌克兰内政部长Arsen Avakov的顾问Anton Gerashchenko在Facebook上表示：“现在，普京的俄罗斯正规军入侵乌克兰，已经是既成事实！”

尽管莫斯科方面仍然否认，但普京人权顾问委员会的成员Ella Polyakova对路透表示，她相信俄罗斯正在对乌克兰实施入侵。

“当有大量人员在军官的指挥下，乘坐坦克和装甲运兵车，并使用重型武器，越过边境线，在另一个国家的领土上，我认为这就是入侵，”她说。

Polyakova和委员会的另一位成员Sergei Krivenko称，他们有关8月13日攻击的信息是基于目击者以及死者亲属的描述。该委员会并无实权，和克里姆林宫的关系也不好。

“一队俄罗斯士兵受到Grad火箭弹的袭击，造成100多人死亡。这发生在顿涅茨克省的斯尼兹涅(Snizhnye)市。”Krivenko对路透表示。

**风尘仆仆的队伍**

一位路透记者周四在俄罗斯南部距离国境线大约三公里处，见到一队装甲车和风尘仆仆的队伍，其中一人脸上有伤。据基辅方面称，该国境线这面的乌克兰国土已被俄罗斯军队占领。

这支队伍正在向东行进，远离国境线，人员和车辆上并无标准的军队标识，但记者看到一架Mi-8直升机上有红星标记--与俄军标记一致。这架直升机降落在附近一个军队急救帐篷旁边。

美国驻乌克兰大使皮亚特(Geoffrey Pyatt)在推特中写道：“俄罗斯提供坦克、装甲车、大炮以及多管火箭发射器，都不足以打败乌克兰军队。所以现在有越来越多的俄罗斯部队正在直接干涉乌克兰国土上的战争。”

“俄罗斯还把包括SA-22在内的最新防空系统拿到了乌克兰东部，现在更是直接参战了，”他说。

本周一份联合国报告称，目前已有超过2,200人死亡，其中不包括7月马来西亚航空公司一架客机被击落时丧生的298人。(完)

乌克兰危机相关图表请点选：link.reuters.com/map78v

(编译 王兴亚/许娜/王颖/郑茵 审校 龚芳/李春喜)

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