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时事要闻 | 2014年 12月 24日 星期三 18:18 BJT

如乌克兰加入北约 俄罗斯将切断与北约的关系--俄新社

路透莫斯科12月24日 - 俄罗斯周三称，如果乌克兰加入北约，俄罗斯将作出适当反应，切断与北约的关系。

“如果未来的决定涉及军事层面（加入北约），我们将作出适当反应，彻底切断与北约的关系，这种关系破裂几乎无法修复，”俄新社援引俄罗斯国防部副部长Anatoly Antonov的说法称。

（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

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