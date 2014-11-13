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时事要闻 | 2014年 11月 14日 星期五 07:13 BJT

俄罗斯称正在全力防止乌克兰东部再度发生军事冲突

路透莫斯科11月13日 - 俄罗斯周四表示，俄正在全力防止乌克兰军队与分裂分子在乌克兰东部再度发生军事冲突。

国际文传电讯社(Interfax)援引俄罗斯外交部发言人Alexander Lukashevich的话称，乌克兰没有遵守明斯克协议，另外他否认俄罗斯已派兵支援分裂分子。(完)

(编译 于春红; 审校 张涛)

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