俄罗斯称正在全力防止乌克兰东部再度发生军事冲突

美国官员称白宫考虑草拟行政令退出NAFTA
目前不清楚特朗普总统是否会颁布这一行政令，他曾承诺若无法为美国争取到更好的条件，将退出与加拿大和墨西哥签订的北美自贸协定。
路透莫斯科11月13日 - 俄罗斯周四表示，俄正在全力防止乌克兰军队与分裂分子在乌克兰东部再度发生军事冲突。
国际文传电讯社(Interfax)援引俄罗斯外交部发言人Alexander Lukashevich的话称，乌克兰没有遵守明斯克协议，另外他否认俄罗斯已派兵支援分裂分子。(完)
(编译 于春红; 审校 张涛)
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目前不清楚特朗普总统是否会颁布这一行政令，他曾承诺若无法为美国争取到更好的条件，将退出与加拿大和墨西哥签订的北美自贸协定。
路透华盛顿4月26日 - 美国政府周三称，计划通过更严厉的国际制裁和外交压力，促使朝鲜放弃导弹及核计划，同时也仍然愿意通过协商实现这一目标。
据中纪委网站刊登的周春雨简历，他1968年7月出生，安徽天长人，曾任安徽省财政厅副厅长、马鞍山市市长、蚌埠市委书记，并于2016年9月起任安徽省政府副省长。（完）