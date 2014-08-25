乌克兰称俄援助卡车未经允许进入其境内 相当于“直接入侵”

(本文由路透中文网编译提供)

路透基辅8月22日 - 乌克兰当局周五称，俄罗斯援助车队中90辆卡车在未获批准的情况下进入乌克兰境内，乌克兰国家安全负责人称这相当于是“直接入侵”。

“他们在未经许可、没有国际红十字会或（乌克兰）边防士兵陪同的情况下进入乌克兰，”乌克兰军方发言人Andriy Lysenko对记者说道。

“我们认为这是俄罗斯对乌克兰的直接入侵，”乌克兰国家安全负责人Valentyn Nalivaychenko在另外一份声明中对记者称。（完）