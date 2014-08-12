俄罗斯人道救援车队可能是“掩护”入侵乌克兰--法国官员

路透巴黎8月12日 - 法国外交部长法比约斯周二称，俄罗斯派往乌克兰的一组车队，可能是俄方意欲常驻乌克兰的尝试。该车队包括280辆卡车。

“我们必须极其谨慎，因为这可能是俄方的掩护。他们希望进驻卢甘斯克和顿涅茨克附近，对我们先发制人，”他对法国Info电台称，“只有国际红十字会加以授权，这(车队)才能成行和没有争议。”(完)

(编译 朱晓军；审校 蔡美珍)

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