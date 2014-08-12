俄罗斯人道救援车队可能是“掩护”入侵乌克兰--法国官员

美日一致认为中国应在朝鲜问题上发挥更大作用
路透东京4月18日 - 日本内阁官房副长官萩生田光一称，美国副总统彭斯及日本首相安倍晋三周二一致认为，两国需要说服中国在应对朝鲜问题上发挥更大作用。
路透巴黎8月12日 - 法国外交部长法比约斯周二称，俄罗斯派往乌克兰的一组车队，可能是俄方意欲常驻乌克兰的尝试。该车队包括280辆卡车。
“我们必须极其谨慎，因为这可能是俄方的掩护。他们希望进驻卢甘斯克和顿涅茨克附近，对我们先发制人，”他对法国Info电台称，“只有国际红十字会加以授权，这(车队)才能成行和没有争议。”(完)
(编译 朱晓军；审校 蔡美珍)
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路透东京4月18日 - 日本内阁官房副长官萩生田光一称，美国副总统彭斯及日本首相安倍晋三周二一致认为，两国需要说服中国在应对朝鲜问题上发挥更大作用。
“当特朗普总统同意开展这项对话时，他就设想这是加强美国与日本双边商业关系的一个机制，并能在近期取得成果，”彭斯在开始对话时对日本副首相麻生太郎表示。
路透东京4月18日 - 美国副总统彭斯周二表示，应对朝鲜(北韩)的所有选项都在台面上，但特朗普决心与中日韩合作找出一个和平的解决方案。