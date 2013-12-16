俄官员称乌克兰若申请或将获得贷款

中国国防部否认向中朝边境增派15万名士兵的报导
路透北京4月12日 - 针对有关为应对朝鲜发生紧急事态，中国军方向中朝边境增派了15万名士兵的媒体报导，中国国防部周三表示，该报导纯属捏造。
路透莫斯科12月16日 - 俄罗斯国际文传电讯社周一援引普京幕僚Andrei Belousov的话报道称，如果乌克兰请求贷款，俄罗斯可能会批准。
“乌克兰目前的情况是没有贷款，它可从一方或另一方获得贷款，该国只是无法保持经济稳定，”Belousov说。“如果（乌克兰）提出请求，我不排除（俄罗斯）提供贷款的可能性。”
乌克兰正在寻求帮助，以填补明年170亿美元的外部融资缺口，这笔资金几乎相当于该国央行消耗的外汇储备。
乌克兰总统亚努科维奇周二将访问俄罗斯。Belousov称，乌克兰可能在亚努科维奇访问期间获得贷款。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
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