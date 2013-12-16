俄官员称乌克兰若申请或将获得贷款

路透莫斯科12月16日 - 俄罗斯国际文传电讯社周一援引普京幕僚Andrei Belousov的话报道称，如果乌克兰请求贷款，俄罗斯可能会批准。

“乌克兰目前的情况是没有贷款，它可从一方或另一方获得贷款，该国只是无法保持经济稳定，”Belousov说。“如果（乌克兰）提出请求，我不排除（俄罗斯）提供贷款的可能性。”

乌克兰正在寻求帮助，以填补明年170亿美元的外部融资缺口，这笔资金几乎相当于该国央行消耗的外汇储备。

乌克兰总统亚努科维奇周二将访问俄罗斯。Belousov称，乌克兰可能在亚努科维奇访问期间获得贷款。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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