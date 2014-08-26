综述：俄乌领袖对平息乌东冲突达成共识 但双方歧见仍深

路透明斯克8月26日 - 主持会谈的白俄罗斯总统表示，俄罗斯和乌克兰两国领导人周二对于“缓解”乌克兰东部冲突的必要性达成共识，但仍存在根本的分歧。

俄乌两国官员均表示，在与白俄罗斯和哈萨克斯坦总统、以及欧盟高层官员一道进行大约六个小时的协商后，俄罗斯总统普京和乌克兰总统波罗申科开始进行一对一的会谈。

会谈旨在平息乌克兰政府与分离主义分子之间的冲突。这场危机已令俄罗斯与北约之间关系变得更加紧张，促使美国和欧盟对俄罗斯实施制裁，且招致俄罗斯进行反制裁。据路透获得的联合国报告，至少有2,200人在这场冲突中丧生。

“我们都希望取得突破，”白俄罗斯总统卢卡申科(Alexander Lukashenko)在多边会谈结束后对记者表示。

“但毫无疑问，今天举行会晤这个事实已经是一大成就，”他说，“谈判是艰难的。各方的立场不同，有些时候存在根本性分歧...所有人均同意有必要缓和紧张局势并释放人质。”

在会谈开始的电视声明中，普京敦促波罗申科不要加强对亲俄武装分子的进攻，并威胁若乌克兰与欧盟签署贸易协定将对基辅实施经济惩罚。

波罗申科回应要求俄罗斯停止向分离主义者提供武器。

在白俄罗斯首都明斯克举行的会谈一开始，普京和波罗申科握手致意。就在会谈前数小时，基辅表示在乌克兰境内俘获了执行“特别任务”的俄罗斯士兵。

针对被俘士兵视频作出回应，俄罗斯国防部消息人士告诉俄新闻机构，他们是误越了边境。但乌克兰军方发言人驳斥了这一说法。

俄罗斯卷入乌克兰内战的问题是此次危机的核心，基辅方面表示，俄方不断提供武器并派遣武装人员，以帮助乌克兰分离主义分子，但莫斯科对此一直予以否认。

美国和欧盟通过对俄罗斯金融、能源和国防领域实施制裁，以此支持乌克兰。莫斯科也以禁止进口多数西方食品进行回击，这场贸易战可能让俄罗斯陷入经济衰退，并扼杀欧洲的经济复苏。俄罗斯和北约双方均加紧军事演习。

“我们相信，一味地升级军事行动，却不考虑这个国家东南部地区的关键利益，也不与这些地区的代表进行和平对话，不能解决当前(乌克兰危机)，”普京说。

他表示，在乌克兰政府6月与欧盟签署贸易协议后，欧洲商品若经由乌克兰到达俄罗斯市场，可能给俄经济带来约1,000亿卢布(28亿美元)的损失。普京补充说，若这样的事情真的发生，俄罗斯将再度采取贸易手段。

波罗申科则搬出他6月时发布的和平计划给予回应，当时他要求叛军放下武器并从安全通道撤离，但东南部顿巴斯(Donbass)地区的叛军对此嗤之以鼻。

“稳定顿巴斯地区局势的先决条件是，对俄乌边境地区建立有效的控制。停止向武装分子提供装备和武器，是最重要的关键，”他说。(完)

(编译 许娜/王兴亚/郑茵 审校 龚芳)

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