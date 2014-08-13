俄援助车队上路 乌克兰和西方警告其不要暗度陈仓

俄罗斯一支装载人道主义援助物资的卡车车队周二驶向乌克兰东部，但乌克兰称，不会允许该车队入境。在乌克兰东部，政府军正对亲俄反叛势力形成包围之势。乌克兰和西方国家警告俄罗斯，不要试图把这次援助行动偷偷变成军事干预。图为行进中的俄罗斯卡车车队。路透