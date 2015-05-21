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路透中文国际短讯 | 2015年 5月 21日 星期四 10:19 BJT

俄罗斯称若乌克兰若债务违约 俄将诉诸国际法庭

俄罗斯财长西卢安诺夫周三称，如果乌克兰不遵守外债偿还条款，俄罗斯将诉诸国际法庭。他称，乌克兰今年6月应向俄罗斯偿付7,500万美元的欧洲债券。乌克兰本周通过一项法律，允许暂停偿付部分外债，其中包括乌克兰发行、俄罗斯购买的欧洲债券。俄罗斯总统普京周三称，此项法律怪异且不专业。路透

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