亲俄势力在乌东部举行公投 激起内战和分裂担忧

路透5月11日 -乌克兰东部地区的亲俄分离势力领导人周日推进自治公投，基辅政府和西方国家都担心这场公投将引发内战和国家分裂。

昨晚在把守最严密的反叛势力阵地--斯拉夫扬斯克周边一电视塔附近爆发冲突。冲突今早甚至还在继续，走向投票站的选民发现，街道上到处可见树枝、轮胎和废机器搭成的路障。

“我希望尽早来。我们所有人都希望在自己的国家生活下去，”在一座大学教学楼投票的20岁学生Zhenya Denyesh说。

在被问及他认为投票后会出现什么情况时，他回答：“依然会是战争。”

西方领导人威胁，如果俄罗斯继续进行在他们看来是破坏乌克兰稳定的行为，将在能源、金融服务和工程等关键领域对俄进行更多制裁。

俄罗斯否认在吞并克里米亚后，在乌东部反叛活动中发挥过任何作用，也否认有将这块地区纳入俄罗斯联邦的野心。

对于一场将决定许多事情的投票而言，这场在卢甘斯克和顿涅茨克的公投显得很仓促。选票上没有安全条款，一些地区的投票站数量很有限，选票到底要选民支持什么也语焉不详。

乌克兰代理总统OleksanderTurchinov周六对东部的亲俄势力称，如果他们想脱离乌克兰，将等于又朝深渊走近了一步。他表示，此举将破坏当地经济，亲俄势力所在的东部地区对乌克兰GDP的贡献占16%。

基辅和西方国家指责俄罗斯策划了这场危机，将乌克兰政府形容为激进反俄国家主义者的人质，并动用特种部队支援反叛势力。

基辅当局认为亲俄反叛势力举行的这次公投是非法的。(完)

(编译 白云; 审校 王冠中)

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