非武装国际观察团受到鸣枪警告 俄乌对峙进一步激化

克里米亚港市塞瓦斯托波尔一些亲俄人士举行集会，图为集会上的旗帜，摄于2014年3月8日。 REUTERS/Baz Ratner

* 克里米亚议会加入俄罗斯的表决结果令紧张局势加剧

* 迄今为止危机尚未引发流血

* 黑客攻击乌克兰政府和新闻机构

路透基辅/塞瓦斯托波尔3月8日 -俄罗斯占领军和被困乌克兰军队之间的对峙进一步激化，一个非武装国际观察团和一架乌克兰侦察机受到鸣枪警告。

自10天前俄罗斯军队控制克里米亚半岛迄今，并未发生流血冲突，但俄军对乌克兰军队的态度日益强硬。

俄罗斯总统普京一周前宣称俄方有权向乌克兰派兵以保护俄罗斯裔的安全，俄议会表决同意修改法律，以便于并吞乌克兰的俄罗斯裔聚居区。

自从克里米亚地区亲俄领导人宣布脱乌入俄，并将在3月16日举行公投，最近两天火爆气氛日益升高。

西方国家正慌乱设法应对自冷战以来与俄罗斯之间最严重的对峙。美国一位官员称，国务卿克里对俄罗斯外长拉夫罗夫表示，并吞克里米亚“将关闭一切外交解决途径”。

美国总统奥巴马与法国、英国、意大利、拉脱维亚、立陶宛和爱沙尼亚的领导人通了电话。后三个国家为波罗的海地区的前苏联加盟共和国，境内亦有俄罗斯裔居民。他向这三国保证，如果必有北约将对其提供保护。

欧洲安全与合作组织发言人表示，一支由40名非武装观察人员组成的团队受到鸣枪阻拦，但没有人受伤。这支观察团受到乌克兰政府的邀请，但没有得到克里米亚亲俄政府的许可穿越连接克里米亚半岛的地带。

他们之前也两度遇到阻拦，但鸣枪示警还是第一次。

乌克兰边防军称，一架非武装侦察机以1,000米高度飞越地区边界时受到步枪开火的警告。

乌克兰安全委员会表示，黑客针对该委员会发动阻断服务攻击，以图使其电脑陷于瘫痪。该国新闻机构亦受到攻击。俄罗斯在2008年与格鲁吉亚冲突中也采用了类似的战术。

克里米亚亲俄政府已命令仍在该地区的所有乌克兰军队解除武装，但一些地方的乌军表示拒绝。

俄罗斯政府否认克里米亚地区讲俄语的部队接受俄方指挥，但美国将此斥为“普京的谎言”。

一个路透报导团队拍摄到，一支约50辆运兵车组成的车队运送数百名俄罗斯军人，在装甲车和救护车护送下，于周六在光天化日下驶入乌克兰辛菲罗波尔北部一个军事基地内。

这场军事对峙仍未引发流血，但双方军队的言辞日益激烈。

“情况发生改变。现在局势要紧张得多。你们必须离开。不能在这里拍摄，”一名扛着重机枪的俄罗斯士兵在Novoozernoye的一处乌克兰海军基地说。他的脸部全部蒙住，只露出眼睛。

约100名俄国士兵在这座基地监视乌克兰部队，一艘俄罗斯船只封锁港口入口，阻止乌克兰士兵乘三艘海军船舰驶出。

“情况很艰难，气氛愈来愈糟。我们去拿粮食时，俄国人威胁我们，拿枪指着我们，”这座基地的乌克兰副指挥官Vadim Filipenko指出。

国际文传电讯社报导，乌克兰国防部一名消息人士表示，正在动员部分军队设备，进行原定的演习。乌克兰兵力仅13万人，根本不是俄罗斯对手。目前为止乌克兰都未采取可能引起反击的行动。

乌克兰边界当局表示，俄罗斯部队也已占领克里米亚东部一处边界岗哨。

美国已经宣布对干涉乌克兰领土主权的个人实施制裁，但尚未公布名单。美国政府扬言实施更全面的制裁措施，孤立俄罗斯经济。

欧盟也在考虑制裁措施，但目前为止态度比较审慎。由于许多欧盟国家依赖俄国天然气，形成一致决议的难度要大得多。

俄罗斯政府表示，乌克兰驻俄罗斯大使已经与俄国副外长举行会谈，把话说清楚。

亲俄的克里米亚领袖Sergei Aksyonov表示，预定一周后举行的入俄公投，将不会停办。他表示，在这么短的时间内举行公投，是为了避免挑起事端。

他向俄罗斯电视台表示，有许多激进派企图在克里米亚制造动乱，由于民众的生命及安全是第一考量，因此决定尽快举行公投。

Aksyonov领导的俄罗斯团结党(Russian Unity)主张脱离乌克兰，在克里米亚最近一次议会选举中，只获得4%选票。10天前俄军控制议会大楼后，Aksyonov便宣布自己成为克里米亚领导人。

克里米亚反对派议员表示，多数议员无法进入被占领的议会大楼，既未参与Aksyonov取得领导地位的表决，也未参与之后宣布克里米亚加入俄罗斯的另一次表决，两次表决结果都是造假。这两次表决都采闭门会议进行。

克里米亚的俄罗斯族人口略高于半数，但无法确定多数居民希望由俄罗斯统治。(完)

(编译/审校 郑茵/蔡美珍)

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