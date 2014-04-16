亲俄士兵控制住数辆乌克兰装甲运兵车--目击者

路透乌克兰4月16日 -路透摄影师周三表示，亲俄武装人员掌控的进入乌克兰东部城镇Slaviansk的装甲运兵车中，至少有三辆原来是属于乌克兰周三在Kramatorsk的军队。

一位士兵表示他和其他人原来都隶属于乌克兰空降作战部队，他们不会向”自己的人民“开枪。

乌克兰政府官员表示，代理国防部长前往Kramatorsk，厘清军队和装甲运兵车的情况。

六辆装甲运兵车周三进入了乌克兰东部城镇Slaviansk，车上带有俄罗斯国旗和支持亲俄分裂主义的标语。

每辆车顶上坐着多名身着不同样式战斗服装的武装人员，看起来像是亲俄活动人士。这些车停在该城镇的市政厅外，这里已被分离主义者占领数日。(完)

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