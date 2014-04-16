亲俄士兵控制住数辆乌克兰装甲运兵车--目击者

英国首相特雷莎·梅要求提前大选 以强化退欧协商立场
路透伦敦4月18日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周二要求在6月8日提前大选，称英国反对党反对她的退欧计划，可能导致退出欧盟谈判存协商立场弱化的风险。
路透乌克兰4月16日 -路透摄影师周三表示，亲俄武装人员掌控的进入乌克兰东部城镇Slaviansk的装甲运兵车中，至少有三辆原来是属于乌克兰周三在Kramatorsk的军队。
一位士兵表示他和其他人原来都隶属于乌克兰空降作战部队，他们不会向”自己的人民“开枪。
乌克兰政府官员表示，代理国防部长前往Kramatorsk，厘清军队和装甲运兵车的情况。
六辆装甲运兵车周三进入了乌克兰东部城镇Slaviansk，车上带有俄罗斯国旗和支持亲俄分裂主义的标语。
每辆车顶上坐着多名身着不同样式战斗服装的武装人员，看起来像是亲俄活动人士。这些车停在该城镇的市政厅外，这里已被分离主义者占领数日。(完)
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