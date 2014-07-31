俄罗斯禁止进口乌克兰大豆 拟限制希腊水果和美国鸡肉

路透莫斯科/雅典8月1日 - 俄罗斯国际文传电讯社周四报导称，俄罗斯已经禁止进口乌克兰大豆，下周可能还会限制希腊水果和美国鸡肉进口，以回击西方国家的新一轮制裁。

在西方国家采取新的制裁措施后，俄罗斯已宣布了针对食品进口的多项禁令。

国际文传电讯社援引俄罗斯动植物检疫局(VPSS)报导，俄罗斯指因违反植物检疫规定，自8月1日起将暂停乌克兰大豆、豆粕和葵花籽的进口。

据乌克兰咨询机构Ukragroconsult的数据，2013年乌克兰出口了120万吨大豆，其中有14.1万吨出口至俄罗斯。俄罗斯此前宣布自7月29日起禁止进口乌克兰乳制品和果汁。

俄罗斯新闻社引述VPSS报导称，VPSS下周可能限制从希腊进口水果。

据报导，VPSS在希腊油桃上发现蛀虫等害虫，而且发现美国鸡肉含有抗生素，可能暂停进口美国鸡肉。

希腊水果出口协会Incofruit-Hellas的顾问George Polychronakis表示，去年希腊向俄罗斯出口约16万吨水果，价值1.8亿欧元(约合2.41亿美元)。

国际文传电讯社报导称，VPSS下周可能暂停美国鸡肉进口。1-4月，俄罗斯进口的美国鸡肉价值7,100万美元。

未能立即联系到俄罗斯VPSS置评。(完)

(编译 孙茉莉/杜明霞；审校 张涛)

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