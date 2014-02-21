俄罗斯称西方国家对乌克兰官员的制裁像“敲诈”

路透莫斯科2月20日 -俄罗斯周四强烈指责西方国家对乌克兰官员实施的制裁；此前美国禁止向20名乌克兰官员发放赴美签证，而欧盟也考虑采取类似的措施。

俄罗斯外交部发言人Alexander Lukashevich称，这些制裁“绝对不合法”，只会加剧乌克兰国内的对抗。

俄罗斯官方媒体俄新社报道称，外交部长拉夫罗夫将威胁制裁比作敲诈。

“欧盟考虑进行制裁，同时在没有接到邀请的情况下自行前往基辅。这种做法让人联想到敲诈。”报道援引拉夫罗夫的话称。

欧盟所讨论的一系列可能的制裁措施包括资金冻结及禁止旅行等。（完）

编译：李富强 发稿：王琛

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。