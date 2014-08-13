俄援助车队上路 乌克兰和西方警告不要暗度陈仓

路透基辅/莫斯科8月12日 - 俄罗斯一支装载人道主义援助物资的卡车车队周二驶向乌克兰东部，但乌克兰称，不会允许该车队入境。在乌克兰东部，政府军正对亲俄反叛势力形成包围之势。

乌克兰和西方国家警告俄罗斯，不要试图把这次援助行动偷偷变成军事干预。乌克兰东部地区经历了四个月的战火后，正面临人道主义危机。

“这些物资将会(在边境)由红十字会转至其他车辆，”乌克兰总统助手Valery Chaly对记者表示。

“我们不会允许俄罗斯紧急情况部或军方护送这些物资(进入乌克兰领土)。一切都将由乌克兰方面掌控，”他说。

俄罗斯表示，将把车队移交给国际红十字会监护，但没有提到物资重新装车的要求。欧盟称，救援行动必须经过批准。

美国、法国和澳洲政府表示担心，俄罗斯可能会利用人道主义援助，暗中帮助处于溃败边缘的反叛势力。俄罗斯是国际上唯一支持乌克兰东部反叛力量的国家。

乌克兰称俄罗斯已在俄乌边境集结4.5万兵力，北大西洋公约组织(NATO)周一表示，俄罗斯军事干预的“可能性很大”。

俄塔社报导称，俄罗斯车队携带了2,000吨人道主义援助物资，其中包括400吨粮食、100吨糖、62吨婴儿食品、54吨医疗设备和药品、1.2万条睡袋和69台发电机。

乌克兰前总统库克玛(Leonid Kuchma)表示，车队将在欧洲安全与合作组织(OSCE)的陪同下穿越乌克兰东北部地区，驶向卢甘斯克。(完)

(编译 李爽/王颖；审校 张涛)

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