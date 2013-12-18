俄罗斯称西方国家仍在向乌克兰施压 逼其选择欧盟

路透莫斯科12月18日 -俄罗斯周三指责西方国家向乌克兰施压，迫使乌克兰选择与欧洲加强关系。此前乌克兰放弃了与欧盟的贸易协定，接受了俄罗斯提出的资金援助。

俄罗斯外长拉夫罗夫对俄罗斯上议院称，尽管昨天已在莫斯科做出了决定，仍有试图向乌克兰政府施压的行为，俄罗斯对此感到吃惊。

拉夫罗夫并未提到任何国家。他指责西方国家要求乌克兰作出偏向欧洲的“自由选择”。

“这个词……拒绝承认一个主权国家独立处理问题、并根据国家利益采取行动的权利。”拉夫罗夫说道。

西方国家官员称俄罗斯向乌克兰施压，但拉夫罗夫予以否决，称“我们没有强迫任何人做任何事。”

他指出，前苏联国家的贸易同盟并不针对欧盟。他表示，欧盟是俄罗斯的“战略伙伴”，并重申俄罗斯呼吁最终建立从大西洋到太平洋的“单一经济体”。（完）

编译：李富强 发稿：王琛

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