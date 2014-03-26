若乌俄危机加深 俄罗斯经济今年或萎缩1.8%--世行报告

国际油价可能再次下挫 因美国页岩油涌入市场--道达尔CEO
路透巴黎4月20日 - 法国石油公司道达尔(Total) 执行长(CEO)Patrick Pouyanne周四表示，到年底时油价可能再次下滑，因美国页岩油产出快速增加。
路透莫斯科3月26日 -世界银行周三表示，如果克里米亚加入俄罗斯引发的危机加深，2014年俄罗斯国内生产总值(GDP)可能会萎缩1.8%。
世界银行在一份关于俄罗斯经济的报告中称，“我们估测短期内政治风险会很大...如果俄乌间冲突升级，那么有关西方对俄制裁和俄罗斯反制措施的不确定性可能会增加。”
不过世行表示，作出经济萎缩1.8%的高风险情形预估，假设条件是国际社会仍受限于贸易制裁。
世行还给出了低风险情形预期，假设危机影响不会持久，预计今年经济成长1.1%。去年12月的报告中，世行预计俄罗斯今年经济扩张2.2%。
世行还称，导致市场大幅波动的不确定性还将是未来几个月的决定性因素。
“政局紧张情势加剧，可能导致经济制裁的不确定性升高，且将进一步打压信心及投资活动，”世界银行在报告中指出。
该行提到，高风险的情境大多是受到资本投资锐减及消费放缓缩驱动，而这是受到所得成长放缓、失业增加以及信心受挫的影响。
世界银行同时预估俄罗斯2014年通胀率为5.5%，高于央行目标区间4.0-5.0%，世银称若要达成目标区间，则需要进一步收紧政策。
世行预计俄罗斯卢布走势将持续剧烈波动，并迫使该国央行干预汇市，以阻止卢布跌得过猛。世行估计，俄罗斯央行第一季干预汇市的总量可能达到389亿美元。
根据世行提出的低风险情景，这种情况下俄罗斯经济在明年能增长1.3%。若是高风险情景，俄罗斯经济明年料成长2.1%，主要是因为今年基数低。
“如果克里米亚危机能得到有序解决，俄罗斯经济料将在2015年复苏。”世行说道，“不过，仍存在紧张局势持续的尾部风险，那将在较长时期内对经济造成负面影响。”（完）
(编译/审校 王洋/田建华/张明钧/高琦/艾茂林/杜明霞)
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